Dalla Vite: “Il Bologna farà un mercato intelligente”

“Il Bologna ha fatto un grande campionato, soprattutto vista la partenza e la situazione di Mihajlovic. Bisogna solo applaudire questa squadra. Questo finale non ha vanificato tutto. Il vero rinforzo credo che sarà avere l’allenatore titolare la prossima stagione. Tomiyasu? Ha fatto un grande campionato: Mihajlovic deve trasformalo centrale difensivo. Così come Barrow deve diventare punta. Devono essere entrambi un po’ più maliziosi. Orsolini? Non va messo in discussione”.

Scheda 1 di 3