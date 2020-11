Dalla Vite: “Il Bologna è superficiale, deve avere più fame. Su Barrow titolare…”

Il giornalista di Gazzetta Matteo Dalla Vite ha parlato del momento del Bologna a Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1.

“Il Bologna pecca di superficialità, è consapevole di poter fare un gol da un momento all’altro ma spesso è supponente in questo atteggiamento, e non concretizza. Produce da 10 ma concretizza da 3. I rossoblù devono trovare la fame, come l’anno scorso quando Sinisa era lontano dal campo. La squadra ha sempre bisogno di uno schiaffo, di una scarica elettrica prima di rialzarsi. Il Bologna ha vinto due partite andando sotto. Va trovata subito la soluzione. Mihajlovic non ha colpe contro lo Spezia, ha messo quasi tutti i titolari per poterla vincere, compreso Palacio. Non è vero che si è affievolito, ha sempre la stessa carica. Negli ultimi tempi è stato buono con la squadra viste le tante assenze, ma ora con il gruppo al completo è stato giustamente duro. Ieri durante l’allenamento ha tenuto i giocatori belli svegli.”