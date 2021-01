Dalla Vite: “Il Bologna deve crescere, serve un animo da battaglia. Mercato? Tanti sondaggi”

Intervenuto su Radio Nettuno Bologna 1 a Pomeriggio Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini, Matteo Dalla Vite ha analizzato il momento rossoblù dopo la sconfitta di Genova e in vista della gara con il Verona. Tra i temi, anche il mercato. Ecco le sue parole:

“Il Bologna non è ancora cresciuto definitivamente, manca ancora uno step. La crescita deve ancora arrivare e passa anche dagli errori dei suoi giovani, come quello di Schouten sabato o del rigore sbagliato da Barrow contro lo Spezia. Contro il Verona serve una vittoria, in caso di sconfitta invece bisognerebbe iniziare a preoccuparsi vista anche la classifica”.