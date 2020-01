Dalla Vite: “Il Bologna del futuro ci farà divertire. Dijks? Solo una multa dalla società”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Matteo Dalla Vite ha parlato dell’intervista concessa da Sabatini a Sky Sport: “A meno di ribaltamenti clamorosi, il Bologna non dovrebbe cambiare. L’intervista di Sabatini è molto forte. Riporta molto bene lo spirito di questo Bologna e la volontà di stringersi attorno al proprio allenatore. Questa stagione completamente fuori dall’ordinario non ha permesso di poter puntare in alto fin da subito. Sabatini ha anche voluto rilanciare le ambizioni di questo Bologna per i prossimi anni, dicendo di avere in mano due giocatori di assoluto livello. Penso che ci sarà da divertirsi nelle prossime stagioni”.

