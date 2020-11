Dalla Vite: “Ieri sera ho visto l’Orsolini che conosco, Sinisa…”

“Bella serata per i nazionali, Orsolini è quello apprezzato ieri sera: ha giocato con personalità e ha pure segnato, è il primo ad essere arrabbiato dopo l’errore di Napoli. Ma lui è quello visto ad esempio con la Fiorentina, dove ha segnato una punizione al novantesimo, non ha paura ed emozioni negative. Soriano ieri ha giovato come nel Bologna, ha fatto inizialmente l’interno di centrocampo al posto di Barella, poi è andato a fare il trequartista dietro Lasagna. Ha ricoperto quei 4-5 ruoli diversi in una partita come quando gioca nel suo club, ha meritato il ritorno in nazionale dopo 5 anni di assenza”.

