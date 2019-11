Dalla Vite: “Ibra-Bologna ci sono possibilità concrete”.

Intervistato da Sport Today, Matteo Dalla Vite ha parlato dell’affare Ibrahimovic al Bologna: “Le parole del Commissioner della Mls aveva fatto un po’ calare le speranze, ma in realtà i rapporti tra il giocatore e il Bologna, non si sono mai raffreddati. Già da ottobre Mihajlovic ha parlato a Zlatan del progetto e della squadra, facendo ulteriormente breccia nello svedese. Non bisogna illudersi di avere già Ibrahimovic in pugno. La squadra è pronta a fare l’investimento. Ibra ha apprezzato la visita di Di Vaio, che gli ha raccontato Saputo, e l’ambiente Bologna da vicino. Ora bisognerà aspettare la risposta. Lui ora sta valutando tutto quello che gli succede. Le quotazioni del Bologna sono piuttosto alte, ma lo scenario può cambiare di giorno in giorno, non si sa mai chi può inserirsi per un giocatore di questo calibro. Il giocatore è ancora in forma e può fare ancora la differenza, non verrebbe in Serie A per fare una brutta figura”.

