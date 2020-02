Dalla Vite: “Giusto non dare alibi, il Bfc deve far prevalere la sua qualità”

Intervenuto a Sportoday, il collega di Gazzetta Matteo Dalla Vite ha parlato della situazione di emergenza in casa Bologna.

“E’ giusto non dare alibi – ha ammesso – Undici titolari ci sono, la squadra che vedremo domani avrà giocatori che abbiamo già visto. Attendiamo poi che Skov Olsen dia una scossa a se stesso e alla squadra. Domani sarà partita di qualità contro fisicità. La cosa migliore è cercare di indirizzare la partita subito dalla tua parte. Per quanto riguarda i ragazzi della Primavera credo ci siano tre bolognesi di nascita, e questa è una bella cosa. Se dovesse esserci necessità è il momento giusto per crescere in fretta”.