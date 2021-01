Dalla Vite: “Domenica ballottaggio Barrow-Palacio. Arnautovic? Più per giugno”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Matteo Dalla Vite ha dato una sua opinione sul momento del Bologna, in vista della partita di domenica contro la Juve, e sul mercato dei rossoblù. Ecco le sue parole:

“Domenica contro la Juve potrebbe esserci un ballottaggio in attacco tra Barrow e Palacio. Negli ultimi allenamenti Mihajlovic ha scolarizzato Musa come centravanti, potrebbe avere una chance dal primo minuto. E’ una soluzione che potrebbe rappresentare un’opzione in più soprattutto se non dovesse arrivare una punta in questo mercato. E’ Sinisa che decide per l’arrivo di un attaccante. Se al tecnico non convince Swiderski può scegliere di rimanere così, puntando su un altro giocatore a giugno. Nonostante le parole di Sabatini, il Bologna sta andando avanti nella ricerca della punta. Non escludo che possa uscire un nome nuovo nei prossimi giorni”.