Dalla Vite: “Cuellar ancora in pole”

Intervenuto a E’Tv Rete 7, il collega della Gazzetta dello Sport Matteo Dalla Vite ha parlato dell’attuale situazione del Bologna. Si parte da Mihajlovic.

“Bigon ha parlato di un fenomeno in relazione a Mihajlovic, a fronte di una malattia pesante lui continua a essere presente nel Bologna – ha affermato – Sappiamo che Sinisa ha visto tutte le partite, ha fatto un discorso alla squadra in video conferenza, nessuno deve avere dubbi sulla sua presenza in squadra. La forza che sta trasmettendo l’allenatore è fondamentale per il Bologna. Poli ha detto ieri che è come se fosse stato lì con loro. Tutti si stanno comportando in maniera esemplare”.