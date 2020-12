Dalla Vite: “Barrow è stato moscio sulla ribattuta del rigore. Rottura tra Miha e Saputo? Dico che…

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Matteo Dalla Vite ha analizzato il momento del Bologna, in particolare di Musa Barrow. Queste le sue parole:

“Barrow? E’ meglio averlo che non averlo. Il campionato che farà il Bologna dipenderà anche dal campionato che farà Barrow. I rossoblù sono dipendenti da Barrow, questa stagione è discontinua soprattutto per il suo rendimento altalenante. Se Musa andrà in doppia cifra, il Bologna finirà nella parte sinistra della classifica. Mercoledì ha portato un punto insperato contro lo Spezia, inventandosi un gol da centrocampo”.