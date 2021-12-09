Matteo Dalla Vite, giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto a Sportoday, ha presentato la prossima partita del Bologna contro il Torino.

"Domenica il Bologna è atteso da una trasferta molto ostica contro il Torino di Juric. Ci sono sensazioni positive su Arnautovic, lui stesso ha dichiarato di stare bene ma che sente ancora qualche dolorino. Se non dovesse farcela penso che verrà schierata nuovamente la coppia Barrow-Sansone in attacco. Al posto dello squalificato Dominguez, la soluzione più plausibile mi sembra l'avanzamento di Medel a centrocampo con l'inserimento di Bonifazi al centro della difesa".