Dalla Vite: “Arnautovic mi piace. Soriano? Centro di gravità permanente del Bfc”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Matteo Dalla Vite che ha parlato di Mihajlovic , di mercato e di alcuni singoli rossoblù. Ecco il suo commento:

"Davo al 70% la permanenza di Mihajlovic perché avevo la sensazione che restasse. L'incontro è servito per convincerlo sul fronte mercato che dipenderà dalle cessioni a patto che arrivino le cifre giuste. Per esempio se dovessero offrire 10 milioni per Tomiyasu, resta qui".