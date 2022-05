Dalla Vite: “Al Bologna servono altri due Arnautovic per il salto di qualità”

MILAN, ITALY - APRIL 04: Theo Hernandez of AC Milan battles for possession with Marko Arnautovic of Bologna during the Serie A match between AC Milan and Bologna FC at Stadio Giuseppe Meazza on April 04, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Non è giustificabile una partita così, il Bologna ci ha provato ma la rabbia di Sinisa è più che legittima. Tornava per la prima volta al Dall’Ara dopo l’uscita dall’ospedale. Non dico che il Bologna non abbia cuore, per carità, ma una prestazione così non è giustificabile. Bellissimo stadio, bellissima cornice, non si può accettare una sconfitta così. Nel DNA c’è qualcosa di buono: quelle perle contro Inter, Juve, Milan e roma io non le trascuro. C’è bisogno di continuità e mentalità e non credo manchino ad allenatore e staff. Il Bologna, per fare il salto di qualità, dovrebbe comprare altri due Arnautovic. Oggi ci sono un paio di leader, vanno benissimo i giovani e vanno riconosciuti a Bigon, però c’è bisogno di altri leader per salire di livello. Ne hai due in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco, è necessario alzare il livello di esperienza per solidificare la mentalità di questa squadra".