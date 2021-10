Dalla Vite: “La squadra segue Mihajlovic. Restyling? Si va avanti”

"Bologna di alti e bassi? Mihajlovic a Empoli ha sbagliato, con la Lazio è stato perfetto - le sue parole - A me non piace cercare sempre qualcosa che non va, è giusto criticare quando la squadra non c'è e Sinisa non è solo un motivatore. Se la squadra non lo seguisse più ce ne saremmo già accorti. La storia del calcio è piena di squadre che smettono di seguire un tecnico. Mihajlovic è anche un tecnico capace di cambiare certe situazioni sia durante la gara ma anche durante una settimana di ritiro. Poi come tutti può sbagliare una giornata".