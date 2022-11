Dalla Vite: “Aebischer la sorpresa, ma la stagione passa dai gol di Orso e Barrow”

"Il Bologna sta facendo gol con Arnautovic e i centrocampisti e per il cambio di passo potrebbe avvenire in base ai gol di Barrow e Orsolini - le sue parole - E allora mi viene da chiedere, quanti gol faranno questi due da qui alla fine? Lo chiedo perché per me il salto in classifica passa da loro due, se arrivassero in doppia cifra cambierebbe la stagione. Ci arriveranno? Per me uno dei due sì. Uno si deve svegliare, cioè Musa, l'altro invece è uscito dal letargo e bisognerà capire quanto minutaggio avrà al cospetto dell'equilibratore Aebischer".