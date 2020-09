Dalla scelta su Medel al rientro di Bani: il punto sulla difesa

La difesa è sicuramente il reparto che ha mostrato più lacune nel corso dell’ultima stagione. Nonostante questo non è da escludere che dal mercato non arrivi nessun rinforzo in quel ruolo, eccezion fatta ovviamente per i terzini Hickey e De Silvestri.

Mihajlovic infatti sembra aver deciso: Tomiyasu e Medel faranno i centrali a tempo pieno nella prossima stagione. La batteria di guardiani della porta di Skorupski conta anche Danilo, Denswil, Corbo e Bani. A proposito di quest’ultimo, dall’infermeria giungono buone notizie: l’ex Chievo può essere considerato pienamente recuperato, ha giocato anche mezz’ora dell’ultima sfida contro la Feralpi Salò. In questo momento, quindi, il Bologna avrebbe in rosa sei difensori centrali, un numero più che sufficiente considerato che in campo ce ne vanno due (in certe occasioni anche tre). La sensazione è che per arrivare qualcuno dal mercato probabilmente servirà che qualcuno vada via. E al momento su questo fronte non si muove nulla.