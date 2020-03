Dalla Juve alla Juve: il ritorno di Dijks

E’ la partita di Mitchell Dijks, sempre che si giochi.

Bologna-Juve dovrebbe essere calendarizzata venerdì 13 marzo, data difficile per i scaramantici e forse per Mitchell Dijks stesso. All’andata il trattore olandese si infortunò al dito del piede destro nel corso della rifinitura, da allora è sempre rimasto fuori collezionando in campionato zero minuti e un calvario infinito. Passato un girone, Dijks è pronto a tornare anche contro la scaramanzia e la sfortuna. Da due giorni il terzino si allena in parte col gruppo e col possibile rinvio di Bologna-Juve, in programma l’8 marzo, avrà tempo per strappare la prima convocazione dopo l’infortunio.

Fonte: Carlino.