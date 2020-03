[tps_title]

“Il calcio ha grande responsabilità sociale, oggi ancora di più. L’ambito sportivo deve farsi da parte per un momento, vengono prima gli aspetti economici e sociali. Torneremo a giocare solo quando le condizioni sanitarie e le decisioni governative lo permetteranno. Ora tutti i club devono essere uniti per superare questo momento difficile. L’unica priorità oggi è tifare per coloro che stanno lottando in prima linea contro questo virus”.