Dal Lecce all’Inter: Motta ha un ritmo da Champions

Prendendo in considerazione il periodo che va dalla 11° giornata di campionato ad oggi, il Bologna si troverebbe al quarto posto, in piena zona Champions League. In quattordici turni sono arrivati 28 punti con una media di due punti esatti a partita. Meglio dei rossoblù hanno fatto solo il super Napoli (39 punti), la Juventus (31 punti in 13 partite) e l'Inter (29 punti). Per rendere conto della qualità delle prestazioni della squadra di Thiago Motta, da segnalare che il Milan ha conquistato 24 punti nello stesso arco di tempo, la Roma 22 e la Lazio 21 (entrambe con una partita in meno), l'Atalanta appena 17. Ora si prospettano all'orizzonte altri due test importanti dopo quello con l'Inter: la trasferta in casa del Torino e la gara casalinga contro la Lazio.