Dal Bologna e i suoi Partner la consegna di generi di prima necessità

Continuano le attività di solidarietà del Bologna verso la comunità e il territorio

Nell’ambito del progetto We Are One 2020 –Ripartiamo Insieme, proseguono le attività di solidarietà del Bologna in favore della comunità e del territorio. In questa occasione il Bologna, in collaborazione con i Partner Selenella, Scala, Draghetti, Moreno, Villani, Valmora, Filicori e Dino Corsini ha donato pacchi con generi alimentari e prodotti per la sanificazione destinati alle persone in difficoltà seguite da una Onlus del territorio. I pacchi sono stati consegnati all' Arca della Misericordia che ha provveduto a distribuirli alle famiglie in situazione di fragilità delle quali si occupa quotidianamente.