Dal 4 al 10 agosto il Memorial Seghedoni: in campo Bfc, Inter, Samp e Modena

E’ ormai un appuntamento consueto dell’estate emiliana e quest’anno avrà un debutto assoluto. Inizierà il 4 agosto la quinta edizione del Memorial Seghedoni, in onore del giornalista della Gazzetta di Modena Francesco ‘Chicco’ Seghedoni, scomparso prematuramente nel 2015 a 44 anni, e si protrarrà fino al 10. Teatro la località appenninica di Fanano. Il torneo-ritiro, riservato agli Under 17, vedrà in campo Bologna, Sampdoria, Inter e, per la prima volta, il Modena. La manifestazione è organizzata dal Comune di Fanano e vanta il patrocinio di Figc, Coni regionale, Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna, Lapam, di cui Seghedoni era dirigente, e Provincia di Modena.

Sorteggiati in mattinata, dal presidente Bonaccini, gli accoppiamenti delle semifinali. Si partirà il 7 agosto con Sampdoria-Inter alle 19 e Bologna-Modena alle 21, poi le finali venerdì 9 agosto. Le parole del governatore dell’Emilia Romagna: “Come regione sosteniamo lo sport di base con uno stanziamento di quasi 7 milioni di euro per il triennio 2018-2021 – ha affermato – Soprattutto abbiamo avviato un piano di investimenti da 40 milioni di euro per l’impiantistica sportiva in 140 Comuni della Regione. Sosteniamo anche i grandi eventi dello sport, dal Giro d’Italia agli Europei di calcio under 21, perché i giovani sono il nostro futuro e sono anche coloro che dovranno conservare, in campo e fuori, i valori più autentici dello sport. Sogni e speranze, ma anche il doveroso omaggio a un giornalista e un dirigente della nostra terra e che questa terra ha raccontato”.