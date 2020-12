Daino: “Il Bologna al completo sarà un’altra squadra. Una fortuna avere Mihajlovic”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, l’ex difensore del Bologna Daniele Daino ha parlato del momento dei rossoblù. Tra i temi principali, il girone di ritorno dellla squadra e la figura di Sinisa Mihajlovic. Ecco le sue parole:

“Il Bologna in questa prima parte di stagione è stato condizionato da parecchi infortuni. Con il recupero di alcuni infortunati i rossoblù potrebbero giocarsela con molte squadre e fare un campionato di livello più alto rispetto a ora. Penso a giocatori come Skov Olsen, Schouten e lo stesso Orsolini che ha contribuito al pareggio contro l’Atalanta. Sono calciatori troppo importanti per la squadra di Mihajlovic, e non averli avuti ha pesato molto sui risultati”.