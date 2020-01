Intervenuto ai microfoni di Sport Today, l’ex rossoblu Daniele Daino ha parlato degli infortuni del Bologna: “Contro gli infortuni e le squalifiche non ci puoi fare niente. Non sono neanche solo un male. Queste situazioni aiutano a tenere tutto il gruppo pronto e sull’attenti. In questo modo tutti i giocatori chiamati in causa sono pronti e possono dare il proprio 100%. Poi si spera sempre possano giocare i migliori, ma questo non sempre succede”.

