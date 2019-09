Daino: “Credo che il Bologna possa fare risultato con la Roma”

“Faccio parte con grande piacere di questa partita. Mi ha contattato Di Vaio. E’ un bel progetto e sono contento di rivedere tanti compagni e ex giocatori del Bologna. Direttore tecnico sarà Ulivieri, mentre l’allenatore è Franco Colomba. L’avversario è importante, ma non è il risultato la priorità. Deve essere un’occasione per festeggiare il Bologna. Non so chi giocherà per il Real Madrid, ma chiunque sarà, si parla di grandi campioni e fuoriclasse, sarà molto bello incontrarli.”

Scheda 1 di 8