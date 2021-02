Daino: “Bologna, fai lo Spezia per battere il Sassuolo. Pullman gate? Ci sono rimasto male”

Ospite di Rita Mandini a Sportoday su Rete 7, l’ex rossoblù Daniele Daino ha parlato del momento del Bologna in vista del match contro il Sassuolo. Si parte ovviamente dall’episodio di venerdì:

“Il pullman gate può influire sul rendimento? A me non è mai capitato da giocatore e penso che i tifosi siano la cosa più importante nel calcio – ha affermato – Quando accadono episodi di questo tipo possono esserci due vie: o la squadra si compatta con l’allenatore oppure la squadra scende in campo con la testa poco libera. La speranza è che sabato il Bologna faccia una partita importante”.