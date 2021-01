Daniele Daino, ex difensore del Bologna, è intervenuto Radio Sportiva e si è espresso così sui rossoblù:

“Mihajlovic ha avuto tante defezioni e questo sta incidendo in negativo. Poi mancano una punta centrale, sia per far rifiatare Palacio e perché manca un vero terminale, sia un centrale difensivo esperto per dare tranquillità al reparto. L’obiettivo deve essere raggiungere quota 40 punti il prima possibile e poi vedere cosa succede”.