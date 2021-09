Daino: “A Bergamo buona difesa, ma il baricentro basso aiuta. Verona prova del nove”

"La cessione di Tomiyasu? De Silvestri fino a qui ha fatto bene - il commento dell'ex - Aver fatto bene la preparazione ha portato De Silvestri a tornare a essere una garanzia. Il Bologna è coperto. Mbaye? In questi anni ha fatto fatica a fare il terzino in una linea a quattro, per me in una difesa a tre potrebbe sentirsi più a suo agio. Ovviamente con Tomiyasu è partito il perno della difesa e in queste stagioni aveva fatto bene in un reparto che comunque aveva sofferto. Forse la sostituzione è diventata complicata per via di una operazione da ultime ore di mercato, forse ci si poteva preparare prima".