Da oggi la prevendita per Bologna-Spezia

Le informazioni per Bologna-Spezia

Inizia oggi, con due giorni in cui l’acquisto è riservato ai possessori di fidelity card We Are One, la prevendita per Bologna-Spezia di lunedì 21 alle 21. Dal 16/2 la vendita sarà aperta a tutti. Informazioni al call center 051.61.11.177 o in questa pagina.