Da Juwara a Cangiano, ecco il Bologna dei giovani

Con la pausa forzata Sinisa Mihaijlovic ha avuto la possibilità di osservare al meglio alcuni dei giocatori che durante la stagione non sono ancora riusciti a ritagliarsi uno spazio importante.

E’il caso dei due giovani attaccanti Juwara e Cangiano, ragazzi appartenenti alla primavera ma che da qualche tempo sono stati inseriti nelle rotazioni della prima squadra.

Per quanto riguarda il gambiano, sono già diverse le presenze in prima squadra, rapido e dotato di un buon tiro, con 5 cambi a disposizione e l’indisponibilità di Skov Olsen aspettiamoci di vederlo nuovamente in campo.

L’ex Roma invece è l’osservato speciale delle ultime settimane, di ruolo fa il bomber e pare piacere parecchio a Sinisa che ha intenzione di lanciarlo nella mischia in questo tour de force finale.

Fonte: Corriere dello Sport (Stadio)