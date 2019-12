Da gregario a titolare: ora Bani è insostituibile

Arrivato in estate dal Chievo per 2,5 milioni di euro, Mattia Bani si trasferisce a Bologna con grande entusiasmo e voglia di migliorare. Il classe 1993 si aggrega dunque alla rosa di Mihajlovic inizialmente come quarto centrale, dopo i titolari Danilo e Denswil ed il primo sostituto Tomiyasu. Con il passare delle settimane, però, il ragazzo è venuto fuori: ha saputo aspettare la sua occasione e sfruttarla al meglio, ed ora è quasi un inamovibile del tecnico serbo.

Lo spostamento del giapponese sulla destra e le prestazioni non eccellenti dell’olandese hanno permesso a Bani di scalare le gerarchie: ora il numero 13 è il difensore centrale titolare al fianco di Danilo nella linea a 4. Il giocatore originario di Borgo San Lorenzo ha esordito in Serie A con la maglia rossoblu il 15 settembre a Brescia, segnando anche un gol decisivo per i suoi. Da allora è sempre sceso in campo giocando tutti i 90′ di ogni match, tolta la gara casalinga contro il Parma in cui era squalificato. Ad oggi Bani ha totalizzato 14 presenze e 2 gol in campionato. Se il mercato non dovesse regalare al Bologna nessun rinforzo in difesa, sarà difficile togliergli il posto da titolare.