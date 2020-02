Da Genoa a Genoa, 18 partite con la porta violata

Il Bologna è settimo e segna tanto, ma dietro la difesa non riesce a tenere la porta inviolata.

E’ la filosofia offensiva di Sinisa Mihajlovic che porta la linea difensiva a centrocampo con l’idea di fare un gol in più dell’avversario. I dati lo confermano, infatti dal 25 settembre 2019 il Bologna subisce regolarmente gol. L’ultima volta in cui Skorupski non ha raccolto palloni in rete è stata proprio la gara di andata contro il Genoa, con il grifone che un girone dopo si presenterà sabato al Dall’Ara. Sono 18 partite con almeno un gol subito per i rossoblù, per un totale di 30 in questo scorcio di stagione.

Fonte: Carlino