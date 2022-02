Da domani la prevendita per Bologna-Spezia

Le informazioni per la prevendita

Partita importante, in ottica salvezza, quella di lunedì contro lo Spezia. Servono punti per cominciare a chiudere la crisi e il tifo, con gli striscioni di contestazione, ha espresso tutta la sua rabbia. Da capire che tipo di clima ci sarà lunedì sera al Dal'Ara.

Inizia domani, con due giorni in cui l’acquisto è riservato ai possessori di fidelity card We Are One, la prevendita per #BFCSpezia di lunedì 21 alle 21. Dal 16/2 la vendita sarà aperta a tutti. Informazioni al call center 051.61.11.177 o in questa pagina.