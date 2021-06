Da Costa: “Giocherò ancora, ma in futuro tornerò. Rimpianto? L’Europa”

Angelo Da Costa ieri è intervenuto Fede Rossoblù, trasmissione di Radio 1909 e condotta da Marcello Giordano , per parlare della separazione con il Bologna e del suo futuro. Ecco le dichiarazioni di un dispiaciuto, ma non polemico Da Costa:

"Nessun addio, ma un arrivederci - le sue parole - Quando smetterò di giocare tornerò a Bologna, in questa città tornerò a vivere con mia moglie e i miei figli. Qualche mese fa c'è stato un incontro per vedere se ci potrà essere posto per me all'interno del club, ma nulla di approfondito è una cosa ancora tutta da studiare".