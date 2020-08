Da Costa e Mbaye, una vita in rossoblù

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra su Angelo Da Costa e Ibrahima Mbaye, che nel prossimo campionato saranno i calciatori del Bologna con il maggior numero di stagioni sulle spalle disputate con la maglia rossoblù. Entrambi furono acquistati nel mercato invernale della stagione del ritorno in Serie A da Joey Saputo, che ancora oggi continua a puntare su di loro.

Uno dei leader nello spogliatoio rossoblù è proprio Da Costa. L’estremo difensore brasiliano ha solo qualche mese fa rinnovato il proprio contratto con la società felsinea per un’altra stagione, così che diventeranno sei le stagioni che Da Costa vivrà sotto le Due Torri. Tra l’altro Da Costa è stato tra i pochi a metterci sempre la faccia anche in conferenza stampa, soprattutto dopo quelle sfide in cui i rossoblù sono usciti dal campo sconfitti malamente. Meno personalità di fronte ai compagni rispetto a Da Costa, ma grande duttilità in campo nei momenti della partita in cui serve invece per Ibrahima Mbaye. Due veterani della società felsinea, che per il sesto anno consecutivo saliranno in ritiro con i propri compagni.