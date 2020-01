Da Brescia a Brescia: i primi 6 mesi di Bani a Bologna

Arrivato dal Chievo in estate, Mattia Bani sembrava dover ricoprire il ruolo di quarto centrale. Tra infortuni e rotazioni, però, il difensore ci ha messo ben poco a conquistarsi il Bologna. Grazie prima all’assenza di Danilo e poi alle prestazioni non all’altezza di Denswil, il classe 1993 ha ottenuto un posto da titolare fin dalla 3^ giornata di Serie A. A metà settembre il Bologna giocava infatti a Brescia con Bani titolare al centro della difesa: fu proprio il numero 13 a segnare il primo gol della rimonta – prima di uscire per infortunio – prima di vedere i suoi compagni vincere per 3-4.

Da allora Bani ha collezionato in totale 17 presenze in Serie A con la maglia del Bologna, impreziosite da 3 gol molto pesanti: dopo la rete contro le rondinelle, infatti, il ragazzo ha lasciato il marchio nella vittoria casalinga con la Sampdoria (2-1) e nel pareggio con l’Hellas Verona di due settimane fa (1-1). Affidabile e solido, Bani è sempre stato mandato in campo da Mihajlovic: dal suo esordio, appena 2 le assenze del ragazzo, entrambe per squalifica. Dopo lo stop di sabato scorso a Ferrara contro la Spal, nel weekend Bani tornerà in campo al Dall’Ara proprio contro il Brescia, gara valida per la 3^ giornata del girone di ritorno: tutta Bologna spera che il ragazzo possa ripetere la prestazione dell’andata, con tanto di gol ovviamente.