Da allenatore del Bologna, Mihajlovic non ha mai battuto la Roma

Sinisa Mihajlovic ha nella Roma una delle sue bestie nere personali. L’attuale allenatore del Bologna – che questa sera probabilmente non sarà in panchina – non ha infatti mai battuto i giallorossi da tecnico rossoblu. In due esperienze sulla panchina emiliana, il serbo ha ottenuto appena 4 sconfitte ed 1 pareggio contro la Roma. Stasera all’Olimpico vorrà certamente rifarsi.

Alla prima avventura sulla panchina del Bologna, Mihajlovic ha affrontato 3 volte la Roma. La prima gara nel novembre del 2008 finì 1-1 al Dall’Ara, ma da lì in poi furono solo sconfitte. Prima il 2-0 rimediato agli ottavi di Coppa Italia il mese dopo, e poi la sconfitta per 2-1 all’Olimpico nell’aprile del 2009. Quindi l’esonero. Dopo aver girato mezza Italia, il mister ritorna a Bologna nell’inverno del 2019. Nonostante l’anno strepitoso, Mihajlovic conta 2 sconfitte su altrettante gare contro la Roma: 2 ottime prestazioni, ma 0 punti. Nel febbraio 2019 il 2-1 subìto in trasferta, e poi in settembre lo stesso risultato nel finale – tra mille polemiche – al Dall’Ara.