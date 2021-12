Sold out il settore per la partita contro i bianconeri

Ieri è cominciata la prevendita per la partita di Sabato 18 al Dall’Ara contro la Juventus. In un giorno solo sono già terminati i tagliandi in Curva Bulgarelli. Oggi e domani la sarà vendita riservata ai possessori di Fidelity Card rossoblù, da venerdì la vendita sarà aperta a tutti.