Cuore Bologna, la squadra al Sant’Orsola da Sinisa dopo la vittoria

Il Bologna è un’anima al servizio di Sinisa Mihajlovic.

La squadra, di ritorno dalla trasferta di Brescia, ha fatto una sorpresa al proprio tecnico andandolo a trovare al Sant’Orsola. Lo staff tecnico e i giocatori hanno lasciato il pullman in via Massarenti per recarsi sotto la finestra della camera dove alloggia Mihajlovic. Prima qualche coro partito da basso, poi l’uscita di Sinisa che ha salutato dal terzo piano del suo reparto scherzando assieme alla squadra, ma non senza una vena ironica e critica. ‘Solo quando vincete venire a rompere – ha scherzato Sinisa – Poi mercoledì ne riparliamo dei vostri errori’. Mihajlovic, all’oscuro dell’iniziativa, è rimasto molto colpito e sorpreso dalla visita e si è lasciato andare ad una carezza verso i suoi: “Siete stati bravi, però non avete ancora fatto nulla”, le ulteriori parole del tecnico nel post partita. Una grande dimostrazione della forza e dell’unità di questo gruppo di lavoro al servizio dell’allenatore serbo.

Fonte E’Tv