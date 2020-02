Cucci: “Una squadra di valore con Mihajlovic può puntare all’Europa”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, il collega Italo Cucci ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna. Si parte dal settimo posto.

“Non mi aspettavo un Bologna settimo a inizio anno, sono felicemente sorpreso. I segnali del lavoro di Mihajlovic si sono sentiti da tempo e il finale dell’anno scorso poteva lasciare sperare a qualcosa di buono, ma non fino a questo punto. Cosa mi sorprende di più? Io parlavo di Orsolini già da quando Inzaghi non lo faceva giocare…Poi dietro a lui ci sono affermazioni tecniche di assoluto valore come Barrow, che mi pare aver talento”.