CT Grecia: “Kyria e Lyko? Sì, possono giocare insieme. Sosa, mentalità vincente”

"Il CT prima di me ne prendeva sempre tre a sinistra. Io, invece, normalmente ne porto solo due. La cosa incredibile è che in Grecia ci sono tantissimi terzini sinistri. Kyria può fare anche l'esterno alto, è un giocatore che ho sempre visto bene lì. È bravo col pallone, sa come muoversi. Io, tuttavia, nel mio 4-3-3 gioco con un altro tipo di esterno alto. Lyko, invece, ha esperienza. Sa muoversi bene. Quindi sì: possono giocare assieme. Ma conta il momento. Loro due c'erano nella lista iniziale, ma la nazionale è sempre aperta a tutti".

"Spesso un giocatore ha bisogno di tempo per ambientarsi. Arrivato in Francia ero un disastro. Dipende da molti fattori. Ma un uruguagio è sempre troppo importante per una squadra, la mentalità è sempre vincente ".

"La sua morte è stata un colpo tremendo per me. Ero in Uruguay a trovare la mia mamma, l'ho saputo mentre ero lì. Per me è stato un grande, ti raccontava tutto, mi ha cambiato la vita in tante cose. Mi ha fatto vedere il calcio in modo diverso. Stiamo provando a organizzare qualcosa per lui".