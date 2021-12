Queste le parole di Julio Cruz , ex attaccante rossoblù, intervistato dal Resto del Carlino.

" Il Bologna ha battuto la Roma e adesso è in zona Europa. E’ ancora presto, il campionato è lungo, ma sarebbe davvero bellissimo se una piazza così importante, e a cui sono ancora molto legato, tornasse a giocare in un palcoscenico prestigioso come l’Europa”.