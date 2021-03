Cruz: “Il futuro di mio figlio sarà in Europa, spero in Italia. Mihajlovic? Spero resti”

Il Jardinero Julio Ricardo Cruz è stato intervistato da Claudio Beneforti su Stadio, parlando del futuro del Bologna, di Mihajlovic anche di suo figlio Juan Manuel che ha debuttato nel Banfield:

“Ci sono vari motivi. Il primo è legato al desiderio di mia figlia di iscriversi alla Bocconi, il secondo perché in Argentina non riesco a fare quello che voglio, un passo avanti e uno indietro, in pratica sono sempre quello di dieci anni fa. Il domani lo vedo in Italia”.