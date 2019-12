Cruz: “Bologna-Juventus del 2003 fu una partita davvero strana”

In una lunga intervista rilasciata a Infobae, riportata da FcInter1908.it, l’ex attaccante Julio Ricardo Cruz, ha parlato di diversi temi. Il giocatore ha ricordato anche il suo periodo in rossoblu, parlando principalmente della sfida al Dall’Ara contro la Juventus del 2003, partita che finì 2-2 con gol di Camoranesi al 95′.

Ecco le parole del Jardinero: “Ci fu una partita contro la Juventus. Stavamo gestendo il 2 a 0 di vantaggio con tranquillità. Stavamo giocando in maniera spettacolare e alla fine abbiamo pareggiato. Gli ultimi minuti furono qualcosa di incredibile, ci fischiarono tutti i falli contro e diedero 7 minuti di recupero. Finimmo per pareggiare al 95′. Come fu possibile dare così tanti minuti di recupero? Ogni contatto era un fallo per loro. Uno poteva pensare che potesse capitare, ma poi tutto venne alla luce. Fu qualcosa di molto forte, il calcio italiano è visto in tutto il mondo. Alcune partite mi sono sembrate strane, con gli arbitri che intervenivano così tanto. Mi facevano fallo da rigore e mi dicevano che avevo simulato”.