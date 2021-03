Crotone-Bologna, stabilito un record

Il Bologna è uscito con 3 punti dallo Scida, battendo in rimonta il Crotone per 2-3. In questo match è stato stabilito un piccolo record.

Come riportato dal sito specializzato WhoScored, nella sfida di sabato sono stati sventolati ben 11 cartellini gialli. Eguagliato il record per il maggior numero di cartellini gialli in una singola partita nei primi cinque campionati europei di questa stagione. I giocatori ammoniti sono stati: Cuomo, Dijks, Soumaoro, Dominguez, Petriccione, Djidji, Palacio, Soriano, Danilo, Skorupski, Golemic. Fonte: WhoScored