Crotone-Bologna, le formazioni ufficiali

Un paio di sorprese per Sinisa Mihajlovic nella formazione che affronterà tra poco il Crotone allo Scida. In campo Dominguez dal primo minuto al posto di Schouten, confermato Svanberg, mentre davanti spazio di nuovo a Orsolini e non a Skov Olsen.

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo; Pedro Pereira, Benali, Petriccione, Molina; Messias, Simy, Di Carmine. All. Cosmi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic