Crotone-Bologna, la moviola di Stadio

L’episodio principale riguarda la concessione del rigore al Crotone: al 37′, su calcio d’angolo per i calabresi, Soumaoro e Di Carmine si strattonano in area.

Più evidente e irruenta quella del francese e Fourneau viene richiamato al monitor da Giacomelli e assegna il penalty. Decisione giusta, piuttosto il corner dal quale nasce tutto non c’era, infatti Orsolini controlla il pallone in tempo e la sfera non esce completamente dal campo. Non c’è calcio di rigore per l’intervento di Cordaz su Palacio praticaente a inizio ripresa: il portiere pitagorico prende il pallone e poi finisce per toccare inevitabilmente l’argentino sullo slancio. Regolare il gol del momentaneo 1-2 di Soumaoro, tenuto in gioco da Golemic, mentre è nettamente oltre la linea del fuorigioco Riviere in occasione del gol correttamente annullato a tempo quasi scaduto.

Fonte-Stadio