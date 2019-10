Criscitiello: “Le pause delle Nazionali falsano il campionato. Troppi infortunati”

Riprendiamo uno stralcio dell’editoriale scritto da Michele Criscitiello per TuttomercatoWeb:

“Queste continue soste spezzano e, consentitemi, falsano il campionato. Troppe pause, troppe volte i calciatori devono andare dall’altra parte del mondo e spesso tornano anche infortunati, come è accaduto a Zapata dell’Atalanta e Medel del Bologna. I club pagano per far infortunare i propri calciatori per l’amata Patria. Infantino dovrebbe rivedere un po’ di cose e, tra queste, ci sarebbero anche le qualificazioni a Mondiali ed Europei. Meglio più partite insieme che due ogni due mesi. I campionati ne risentono”.