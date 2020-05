Cresce l’attesa per il nuovo format delle coppe europee

Anche se la UEFA continua a guardare con grande attenzione le decisioni che verranno prese sui singoli campionati in tema di ripartenza, cresce l’attesa riguardo i possibili nuovi format di Champions ed Europa League. L’intenzione non è cambiata: concludere le coppe ad agosto per poi pianificare la prossima stagione.

Al momento non sono state ancora comunicate le modalità con cui si giocheranno Champions ed Europa League. Dal punto di vista delle tv, l’ideale sarebbe giocare le restanti sfide nella loro totalità, evitando le ipotesi Final Eight e Final Four. Il cambio di format non si può però escludere, visto il momento complicato che anche i singoli campionati stanno affrontando per ripartire. In più non è da escludere che alcuni club saranno costretti a disputare i match in condizioni anomale a causa dello stop imposto dal proprio governo, questo potrebbe costringerle a giocare in campo neutro e all’estero.

Fonte: Corriere dello Sport.