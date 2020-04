Covid19-Vaia: “Ok a ripresa ma occhio a…”

Il direttore medico dell’ospedale medico Spallanzani, Francesco Vaia, ha parlato nel corso di un’intervista al Corriere dello Sport della possibile ripresa degli allenamenti da parte dei club di Serie A.

Nelle sue dichiarazioni l’invito alla prudenza verso un ritorno ormai sempre più probabile:

“Sono favorevole alla ripresa degli allenamenti, ma solo se la consideriamo all’interno di un percorso di svezzamento che riguarda l’intero paese. In primo luogo sono necessari i test sierologici, nel caso in cui si dovessero evidenziare delle alterazioni dell’IGG si passerebbe al tampone. È chiaro che chi nel club non è interssato in prima persona all’attività agonistica dovrà limitarsi allo smart working.

Fonte: Tuttomercatoweb