Covid19-Tare: “Spadafora non aiuta il calcio, siamo discriminati”

Continua a non placarsi la polemica tra Lega Serie A e governo. Troppa l’incertezza riguardo un possibile ritorno con le varie società di Serie A, ormai allo stremo della pazienza.

Tra le squadre maggiormente interessate alla questione, spicca sicuramente il nome della Lazio. Il club biancoceleste, prima con Lotito e poi con Tare, ha più volte confermato di voler concludere il campionato il prima possibile e chiedendo al governo tutte le garanzie necessarie per poter svolgere gli allenamenti in sicurezza.

Nella giornata di ieri il DS biancoceleste ha infatti attaccato duramente il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, definendolo come l’antagonista principale per quanto riguarda la regolare ripresa del campionato:

“Il 4 maggio sarebbe dovuto essere un punto di partenza ed invece è ancora tutto fermo. Spadafora non aiuta il calcio. Ci sentiamo discriminati e non capiamo il silenzio di big come Juventus e Inter riguardo questa situazione”.

Un duro attacco a cui è seguita un altrettanto spiccata risposta da parte del ministro che ha definito ridicole le parole usate come accusa nei suoi confronti:

“Sono accuse ridicole, così come chi le sostiene, quelle che ci dipingono come complottisti contro la Serie A”

Fonte: Corriere dello Sport